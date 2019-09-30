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Россия

Суд арестовал шестерых напавших на пограничников браконьеров из КНДР

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Суд арестовал шестерых напавших на пограничников браконьеров из КНДР

Москва, 30 сентября. Шестерых задержанных в Японском море браконьеров из Северной Кореи арестовали на два месяца. Об этом сообщил сегодня председатель городского суда Находки Николай Гаенко.

«Суд рассмотрел представленные материалы и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — цитирует Гаенко «РИА Новости».

Браконьеров задержали 17 сентября в Японском море в районе банки Кито-Ямато. Пограничники обнаружили, что 11 мотоботов и две северокорейские шхуны занимались в исключительной экономической зоне РФ браконьерством.

Экипаж одной из шхун оказал сопротивление при задержании, в результате пострадали сотрудники пограничной службы, один из нападавших погиб, сообщила газета «Известия». Всего был задержан 161 северокорейский браконьер.

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Источник: РИА Новости
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