Синоптики рассказали о погоде в центральной части России

Москва, 30 сентября. В Гидрометцентре рассказали о погоде в центральной части России на следующей неделе.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в южных регионах центральной части России ожидается комфортная погода до + 20 градусов. В Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях не ожидается осадков.

Выше нормы температура поднимется в Москве и Московской области, а также в сопредельных регионах. В понедельник ожидается повышение температуры от + 14.

По словам Вильфанда, погода будет «мрачноватая и дождливая», солнце появится только в конце недели, поскольку воздушные массы переместятся по восточной периферии циклона, передает НСН.

Как сообщает «Газета.ru», в центре погоды «Фобос» заявили, что в столице до среды ожидаются сильные дожди до 25 мм осадков. Их количество будет больше, чем за весь сентябрь.