Глава украинской делегации в ПАСЕ признала необходимость диалога с Россией

Киев, 30 сентября. Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько признала необходимость поддержания диалога с Москвой.

Ранее Украина официально отказалась от участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая будет проходить с 30 сентября до 4 октября. В Киеве объяснили этот шаг реакцией на возвращение в сессионный зал представителей России. Но Ясько считает, что отказ от общения с Россией является неправильным решением.

«Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», — подчеркнула она.

Депутат считает, что отказ от участия в осенней сессии ПАСЕ демонстрирует «последовательность» Киева. Ранее Ясько назвала его «способом реагирование» на возвращение РФ.

«Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», — цитирует депутата RT.

Российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. В ответ Москва приостановила участие в заседаниях ассамблеи, а в 2017 году объявила, что замораживает выплату членских взносов в бюджет организации.

В конце июня ПАСЕ в полном объеме восстановила права российской делегации, несмотря на попытки Киева помешать этому. Украинская делегация вносила в проект резолюции о возвращении РФ полномочий в ассамблее сотни поправок. Киев также просил перенести рассмотрение этого вопроса на более поздний срок. Но инициатива украинской стороны не нашла поддержки.