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Россия

Названы регионы России, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни

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Названы регионы России, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни

Москва, 30 сентября. Опубликован рейтинг российских регионов, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни.

Соответствующий топ был подготовлен специалистами РИА Новости. Эксперты во время исследования проанализировали ряд показателей, среди которых — доля населения, занимающегося физкультурой, потребление табака, продажа алкоголя, доля занятых на работе с вредными и (или) опасными условиями труда. 

«Тройка лидеров с прошлого года не изменилась. На первом месте Дагестан, на втором месте – Чеченская Республика, на третьем – Кабардино-Балкария. Четвертое место заняла Адыгея, на пятом месте – Краснодарский край», — говорится в исследовании.

На последнем месте рейтинга оказался Камчатский край, на предпоследнем – Еврейская автономная область, третье место с конца заняла Магаданская область. Четвертое и пятое места с конца заняли Забайкальский край и Ненецкий автономный округ.

«Здоровый образ жизни перестает быть модой и скорее превращается в реальный образ жизни, меняя отношение к себе и своему здоровью», — констатируют авторы исследования.

Как напоминает «Газета.ru», на днях Федеральная служба по труду и занятости РФ представила список регионов с самыми высокооплачиваемыми вакансиями. Рейтинг составили на основе данных портала «Работа в России». При составлении топа учитывались вакансии с зарплатой, превышающей 80 тысяч рублей.

Названы регионы России, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни

Как сообщил руководитель ведомства Денис Васильев, больше всего вакансий с высокими заработными платами представлено в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Москве, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и в Петербурге.

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Источник: РИА Новости
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