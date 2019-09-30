Минкультуры РФ предоставит открытый доступ к данным о тратах на господдержку кино

Москва, 30 сентября. Минкультуры РФ совместно с Фондом кино выставит в открытый доступ базу данных о государственной поддержке производства отечественных фильмов.

По словам министра культуры Владимира Мединского, будут показаны все проекты, которые были сняты на государственные деньги. Кроме того, будут открыты суммы соглашений между Фондом кино или Минкультом и продюсерами. В интервью «Коммерсанту» Мединский подчеркнул, что программа показывает всю систему господдержки на протяжении многих лет, открывая все карты.

«Открываются также данные по акционерам и гендиректорам компаний и информация по всем судебным делам, которые мы ведем», — заявил Мединский.

Система будет работать на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). В ней будут содержаться сведения об объемах господдержки по линии Минкультуры и Фонда кино с 2015 года.

Глава Фонда кино Вячеслав Тельнов заявил, что проект реализуется силами сотрудников Фонда. В него вложено почти з млн рублей.

Ранее Владимир Мединский заявил, что российские фильмы составляют конкуренцию Голливуду в прокате. Он рассказал, что за 6 лет рост фильмов вырос в два раза. Так, в 2012 году российские картины посмотрели 28,7 млн человек, а в 2018 году — 57,9 млн. Министр культуры подчеркнул, что в России начали снимать хорошие картины, которые ориентируются на зрителей.

Ранее Владимир Мединский призвал увеличить финансовую помощь российскому кино, чтобы противостоять «голливудском лобби», сообщает RT.