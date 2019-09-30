В России может вырасти цена на молочную продукцию

Москва, 30 сентября. В комитете по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты предупредили, что уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%.

Как сообщают «Известия», все дело в том, что в конце осени в России запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации для готовой молочной продукции.

«Плюс к этому с лета нынешнего года на производстве и в торговых сетях уже идет эксперимент по ее маркировке. Одновременный запуск двух систем контроля товаров создаст дополнительные расходы для бизнеса», — уточняет издание.

В итоге покупатели могут столкнуться с ростом цен в магазинах, заявили в Ассоциации компаний розничной торговли, эксперты которой в письме правительству предложили перенести старт электронной ветеринарной сертификации. В организации уверены, что прослеживание готовой молочной продукции системой ЭВС не имеет практического смысла.

«Мы уверены, что запуск третьего этапа не может стать причиной роста цен. Потому что опыт прохождения первого и второго этапов показал как раз обратный эффект — снижение себестоимости производства товара», — в свою очередь отметили в Россельхознадзоре.

Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе стало известно, что потребительские цены на бензин в Российской Федерации в среднем выросли на 0,2% в августе текущего года по сравнению с июлем. Кроме того, в официальных материалах Росстата отмечается, что производители бензина в последнем месяце лета снизили цены на 8,7%.

С начала 2019 года розничные цены на топливо увеличились на 1,7%, а цены производителей уменьшились на 13,8%. Специалисты Росстата подчеркивают, что в августе прошлого года потребительские цены на бензин в среднем по РФ превышали цены производителей в 1,9 раза, а в 2019 году — в 2,3 раза.