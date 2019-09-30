Сенатор Цеков предложил Киеву снять транспортную блокаду с Крыма

Симферополь, 30 сентября. Сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил Киеву снять с полуострова транспортную блокаду и рассмотреть вопрос о полном восстановлении транспортного сообщения с ним.

«Украина могла бы восстановить движение всех видов транспорта, включая автобусное, автомобильное, железнодорожное, авиасообщение. Нам они этим одолжение не сделают, зато создадут хорошие условия для граждан своей страны, чтобы они могли ездить в Крым на отдых, к родственникам, в деловых целях и прочее», — цитирует Цекова РИА Новости.

По словам сенатора, запуск официальных пассажирских перевозок на границе с Крымом будет плюсом для украинских граждан, которые «смогут добираться до пунктов пропуска в цивилизованном порядке».

«Это определенные интонации со стороны украинской власти здравого смысла, что хоть что-то они делают полезного для своих граждан», — сообщил сенатор.

Накануне министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что украинские власти готовятся восстановить транспортное сообщение с Крымом, сообщила Газета.ru. Он не уточнил, о каких именно перевозках идет речь: автобусных или железнодорожных. Сначала, как подчеркнул Криклий, нужно достроить новые пропускные пункты. Строительство двух контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) «Чонгар» и «Каланчак» уже ведет компания «Укзализныця» («Украинские железные дороги»). В дальнейшем, по словам министра, планируется определение перевозчиков-организаторов пассажирских перевозок.

Крым вошел в состав РФ по итогам состоявшегося в марте 2014 года референдума. За воссоединение полуострова с Россией проголосовала большая часть жителей региона. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».