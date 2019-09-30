Премьер-министра Индии восхитило спортивное мастерство теннисиста Медведева

Нью-Дели, 30 сентября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди восхитился теннисистом Даниилом Медведевым.

Индийский премьер заявил, что Медведев завоевал его сердце скромностью и простотой.

«Это, безусловно, взбудоражило меня. Медведев сумел завоевать наши сердца скромностью и простотой», — заявил Моди в эфире «Mann Ki Baat», сообщает RT.

Он назвал игру российского теннисиста наивысшим проявлением духа спортивного мастерства.

Напомним, Даниил Медведев уступил испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6 в финале US Open 8 сентября.

Американский теннисист Андре Агасси высоко оценил игру Медведева.

«Он знает, когда надавить, когда добавить остроты в игру, и понимает, когда соперник может сам отдать победу», — заявил Агасси в интервью Tennis 365.

Он назвал Медведева спортсменом, который обладает «очень высоким теннисным IQ».

В настоящий момент Даниил Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В этом сезоне он выиграл три турнира, а в пяти других дошел до финала.

Отметим, на турнире Уимблдон-2017 Даниил Медведев сенсационно обыграл Стэна Вавринку, который на тот момент был третьей ракеткой мира.