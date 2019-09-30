В США нашли пропавший более века назад «корабль-призрак»

Вашингтон, 30 сентября. В штате Миннесота на озере Верхнем поисковики обнаружили пропавшее почти 120 лет назад судно Hudson, которое местные жители назвали «кораблем-призраком».

Как сообщают местные СМИ, корабль, который пошел ко дну в 1901 году, был обнаружен на глубине 250 метров. При этом уточняется, что судно постройки 1888 года, оказалось практически неповрежденным.

Hudson, на борту которого находился груз пшеницы и льна, вышел из порта назначения 15 сентября 1901 года, после чего попал в сильнейший шторм и пропал. О том, что с кораблем что-то случилось, сообщил смотритель маяка.

Кое-какие обломки, а также несколько тел погибших членов экипажа удалось обнаружить лишь спустя пять дней. При этом, где точно затонуло судно, и что стало с остальными людьми, находившимися на борту, осталось загадкой.

«При этом в последующие десятилетия среди местных жителей ходили слухи, что судно все еще плавает по озеру как «корабль-призрак», — сообщает местное издание MRP News.

Как напоминает «Газета.ru», в прошлом году дайвер из Владивостока Дмитрий Рудась наткнулся в Японском море на полузатопленную лодку, которая дрейфовала на волнах. Он предположил, что судно принесло со стороны КНДР, однако подписчики Рудася в Instagram выдвинули более мистическую версию, предположив, что это «корабль-призрак».

Обсуждая находку с подписчиками, Рудась согласился с тем, что лодка действительно похожа на Летучий Голландец. Он признался, что ему было не по себе, когда он обнаружил утлое судно.