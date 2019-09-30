Билан опозорился во время посещения Самары

Москва, 30 сентября. Российский исполнитель Дима Билан посетил Самару с «покаянным концертом» после получившего огласку нетрезвого выступления, но снова опозорился.

Певец побывал в «Студии инклюзивного творчества» у детей с особенностями развития, которым подарил инклюзивную площадку для игр. Детишки показали Билану выполненные участниками студии работы. Под конец представитель студии предложила спеть для исполнителя песню.

В ответ Билан сказал: «Yes, mein liebe Führer» (да, мой дорогой фюрер). В результате участники студии спели кавер на песню «Твори добро» из репертуара Шуры. Во время посещения учреждения певец сфотографировался с детьми и взрослыми, сообщил телеканал «360».

Ранее исполнитель еще раз извинился перед публикой за свое недавнее выступление, во время которого он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Спасибо огромное, что вы позволили все-таки оказаться на этой площади… Я с большим почтением, с большим извинением к вам за тот дурацкий случай, который меня гложет и по сей день», — цитирует Билана Газета.ru.

По его словам, неудачный концерт был для него «колоссальным уроком». Билан отметил, что признателен жителям города за то, что в его жизни случился «вот такой единственный» но «ярчайший раз», когда жизнь действительно чему-то учит. По его словам, ситуация послужила «колоссальным уроком».

Судя по появившимся в Сети кадрам видео, во время концерта на площади Куйбышева, взгляд Билана блуждал по залу, сам артист периодически забывал слова своих песен, невнятно общался с публикой. Зрители потребовали от властей Самары принести извинения за «неадекватного» Билана на сцене. Певец, по их мнению, выступал «под препаратами».