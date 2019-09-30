В России предложили ограничить рекламу сладкого

Москва, 30 сентября. Эксперты считают, что в России следует ограничить рекламу сладкого, поскольку россияне стали употреблять больше сахара.

«Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий», — заявил главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

Он напомнил, что чрезмерное употребление сахара повышает риск развития ожирения и сахарного диабета. Однако, для тех людей, которые тратят много энергии, употребление сахара может быть полезно, поскольку он превращается в глюкозу.

Доктор медицинских наук, директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, профессор Дмитрий Никитюк рассказал, что потребление сахара среди жителей России намного выше показателей, установленных нормами Всемирной организации здравоохранения.

Врач подчеркнул, что во всем нужно придерживаться разумного подхода, поэтому полностью отказываться от сахара не стоит. Еда должна приносить помимо основной функции еще и эмоциональное удовольствие.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, что победить «сахарную зависимость» практически невозможно. Она напомнила, что благодаря сладкому человек может расслабиться и получить удовольствие.

«Сахар в сочетании с жиром придают вкус продукту, забыть который невозможно. И рука человека снова и снова предательски тянется к этим продуктам», — объяснила диетолог.

Как сообщает «Газета.ru», медики назвали неочевидный признак диабета, который можно перепутать с симптомами опасного заболевания. Это постоянная усталость. Часто люди объясняют ее стрессом, трудной работой и нарушением ночного сна. Однако, такое состояние может являться следствием недостатка сна или избытка инсулина.