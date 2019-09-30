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Скандал с визами США нанес удар по имиджу ООН, заявила Захарова

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Скандал с визами США нанес удар по имиджу ООН, заявила Захарова

Москва, 30 сентября. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что недавний скандал с визами США нанесла ущерб имиджу Организации Объединенных Наций.

С заявлением на тему российский дипломат выступила накануне вечером в программе «Большая игра» в ночном эфире Первого канала, назвав случившееся позором международной организации.

«Проблемы с визами начались не в этом году. Глобально это, конечно, в том числе и проблема имиджа Организации Объединённых Наций, это удар по реноме ООН, это просто позор», — пояснила Захарова.

Как напоминает «Газета.ru», несколько членов российской делегации не получили визы для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

Визы не получили, в частности, глава генерального секретариата министерства иностранных дел РФ Сергей Бутин, главы международных комитетов верхней и нижней палаты российского парламента Константин Косачев и Леонид Слуцкий.

Скандал с визами США нанес удар по имиджу ООН, заявила Захарова

Добавим, что официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова накануне в программе «Большая игра» также рассказала, почему, несмотря на скандал, глава МИД РФ Сергей Лавров, прилетел на ГА ООН.

«Сейчас задачи — минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать», — сказала дипломат в эфире Первого канала.

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Источник: Большая игра
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