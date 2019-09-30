В России ликвидированы все лесные пожары

Москва, 30 сентября. Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что все лесные пожары в России ликвидированы.

Региональные диспетчерские службы сообщили, что за прошедшие сутки были ликвидированы семь лесных пожаров, их площадь составила 94 гектара.

Напомним, этим летом в четырех регионах из-за лесных пожаров был объявлен режим чрезвычайной ситуации: Иркутская область, Красноярский край, Бурятия, Якутия. Основной причиной было названо неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, прокуратура выявила факты поджогов лесов, которые были сделан, чтобы скрыть незаконные вырубки.

В августе правительство РФ выделило 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров. Эти деньги были направлены из резервного фонда на тушение пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее Авиалесоохрана сообщила, что в России начался третий этап лесных пожаров в России, сообщает RT.