Генерал рассказал о возможностях боевой экипировки «Ратник»

Москва, 30 сентября. Главком Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков рассказал о возможностях новой экипировки «Ратник».

«Применение экипировки «Ратник» позволяет увеличить боевые возможности каждого пехотинца в два раза. Улучшена кучность стрельбы в 1,6 раза, увеличена дальность обнаружения целей ночью и в условиях ограниченной видимости в 1,5 раза», — сообщил Салюков в интервью газете «Красная звезда».

Комплект боевой экипировки второго поколения «Ратник» включает порядка 10 различных подсистем, в том числе эффективные комплекты защиты, современное стрелковое вооружение, средства разведки и связи. Он предназначен для действий в любое время суток в разных климатических условиях. Экипировка поставляется в войска с 2015 года. В настоящее время «Ратником» снабжены 70% военнослужащих Сухопутных войск России, отметил Салюков.

Ранее стало известно, что министерство обороны России приняло на вооружение разработанные концерном «Калашников» для экипировки солдата будущего «Ратник» автоматы АК-12 и АК-15. Вооружение поступило в конце 2018 года.

Помощник директора оружейного производства концерна «Калашников» Виктор Копытцев рассказал о скрытых возможностях нового российского автомата АК-12.

Разработчик обратил внимание, что на новейших образцах появились зубцы в форме короны. Они расположены на дульном срезе автомата.

Копытцев отметил, что это ноу-хау предназначено для бойцов спецподразделений и может выполнять несколько функций. В частности, зубчики при необходимости помогут разбить стекло, например, во время штурма здания или транспортного средства.

Также «корона» позволит насаживать проволоку на дуло при преодолении соответствующих заграждений. При выпуске пуля перебивает проволоку посередине.