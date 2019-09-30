ВС РФ получили новые танки Т-90М

Москва, 30 сентября. В вооруженные силы Российской Федерации уже стали поступать модернизированные танки Т-90М.

С заявлением на тему во время интервью печатному органу отечественного министерства обороны – газете «Красная звезда» выступил главнокомандующий сухопутных войск России Олег Салюков.

«В настоящее время продолжается планомерное комплексное переоснащение Сухопутных войск современными образцами вооружения и военной техники в рамках реализации Государственной программы вооружения на 2018–2027 годы», — пояснил генерал армии.

«Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются современные танки Т-72Б3М и Т-90М, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А. Переоснащение идет достаточно интенсивно», — уточнил Олег Салюков.

Как напоминает «Газета.ru», государственный контракт на капитальный ремонт танка Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М был заключен между министерством обороны РФ и «Уралвагонзаводом» на форуме «Армия-2019» в июне.

Добавим, что Т-90М – это модификация танка Т-90А. Ключевым отличием боевой машины от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием.

На Т-90М установлена высокоавтоматизированная система управления огнем «Калина». Для защиты от огня противника танк оснащен противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты «Реликт».