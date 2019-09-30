Ученые нашли способ восстановить сердечную мышцу после инфаркта

Тель-Авив, 30 сентября. Ученые нашли способы восстановить сердечную мышцу после пережитого инфаркта с помощью стволовых клеток.

В настоящее время врачи, борясь с последствиями инфаркта, ликвидируют тромбы и снижают сердечный ритм. Это помогает остановить негативные последствия болезни, но не вылечить ее.

Ученые из Института Вейцмана в Израиле исследовали действие гена Erbb2. Опыты с мышами показали, что его временная активация сразу после инфаркта помогает работе сердца в нормальном режиме. Ученые из Техасского института сердца и Медицинского колледжа Бейлора изучают действие гена Salvador (Salv). Исследователи проводили опыты на мышах и восстановили работу сердца грызунов после инфаркта. Рубец на нем оказывался меньше, чем у входящих в контрольную группу животных.

Российские ученые из МГУ и НМИЦ кардиологии смогли восстановить сердечную мышцу у переживших инфаркт крыс с помощью содержащей гены VEGF165 и HGF особой молекулы ДНК — плазмиды. Она стимулирует рост сосудов и способствует превращению стволовых клеток в мышечные волокна сердца.

Также РИА Новости сообщило, что на людях проверили разработанный сотрудниками Калифорнийского университета препарат из клеток миокарда свиней. Первые 15 пациентов-добровольцев через год прием инъекций стали чувствовать себя ощутимо лучше.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что инфаркт миокарда обычно случается у россиян по понедельникам, сообщила Газета.ru. В министерстве отметили, что это связано с употреблением чрезмерного количества алкоголя в выходные.