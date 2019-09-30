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Россия

Сухопутные войска РФ планируют принять на вооружение бесшумные электромобили

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Сухопутные войска РФ планируют принять на вооружение бесшумные электромобили

Москва, 30 сентября. Российские сухопутные войска планируют принять на вооружение электромобили, чтобы использовать их для бесшумного передвижения.

Главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что в настоящий момент уже получен опыт в этом направлении.

«Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости», — рассказал Салюков в интервью «Красной звезде».

По его словам, движение на электрической тяге позволит обеспечивать скрытое бесшумное выдвижение на огневые позиции. Кроме того, увеличится энергетика машин, также расширятся возможности по компоновке образцов и обитаемости экипажа.

Напомним, в 2019 году сухопутные войска получат 2,5 тысяч единиц вооружений и техники. Подразделения ПВО будут укомплектованы комплексами «Верба», «Бук-М3», «Тор-М2» и С-300B4. В подразделения разведки будут поставлены комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», автомобили «Тайфун-К» и беспилотные летательные аппараты.

Ранее в Крыму прошли учения военных морской пехоты и армейского Черноморского корпуса, сообщает «Газета.ru».

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Источник: «Красная звезда»
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