Путин подписал закон о повышении акцизов на вина

Москва, 30 сентября. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении акцизов на вино с 2020 года. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В настоящий момент российские тихие и игристые вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения облагаются льготной ставкой акциза. По новому закону акцизы на иностранное и российское вино выравниваются. К акцизным товарам относятся виноматериалы, кроме тех, что используются для производства дистиллятов, виноград, который используют в производстве вина и шампанского, а также ликерные вина.

Производители, использующие российский виноград при производстве вина, смогут получить возможность использовать налоговый вычет с применением повышающего коэффициента. Он будет положен при условии надлежащего использования подакцизного сырья, сообщают «Известия».

Путин также одобрил закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты, а также распорядился оставить акциз на авиакеросин до 2022 года на текущем уровне.

Ранее Роскачество составило перечень признаков некачественного вина. Так, продукт должен быть чистым и не содержать осадка и «хлопьев». При этом выдержанных красных винах можно увидеть осадок в виде кристалликов насыщенного красного цвета — «винный камень». В Европе не предъявляют таких претензий к красным винам, однако российские ГОСТы не допускают «посторонних включений».