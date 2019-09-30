Бориса Джонсона обвинили в домогательствах

Лондон, 30 сентября. Британская журналистка Шарлотта Эдвардс обвинила главу правительства Великобритании Бориса Джонсона в домогательствах. Об этом сообщил Business Insider.

По словам Эдвардс, это произошло «в поздние 90-е или ранние 2000-е». Джонсон якобы схватил ее за ногу во время ланча.

«Под столом я почувствовала руку Джонсона у себя на ляжке. Он сжал ее», — заявила Эдвардс.

По словам журналистки, то же самое Джонсон проделал со второй девушкой, сидевшей по другую сторону.

В канцелярии премьер-министра Великобритании отрицают правдивость заявлений Эдвардс, сообщает RT.

Ранее стало известно, что вопрос об импичменте Джонсона поднимали на встрече оппозиционных партий Соединенного Королевства 26 сентября. Поводом для этого послужил вердикт Верховного суда 24 сентября, согласно которому приостановка Джонсоном работы парламента на целых пять недель была незаконной. Таким образом, одна из высших апелляционных инстанций Британии фактически согласилась с критиками Джонсона, по мнению которых, премьер с помощью пророгации правительства хотел не дать парламентариям определять ход Brexit.

С инициативой об импичменте выступила валлийская партия «Плайд камри». Соответствующее предложение может быть внесено в Палату общин уже в начале следующей недели. Если ему дадут зеленый свет, в отношении Джонсона может быть запущен судебный процесс, по итогам которого ему будет грозить уголовная ответственность.

Представитель «Плайд камри» в парламенте Лиз Сэвилл заявила изданию, что идея импичмента в отношении премьер-министра, может казаться чрезвычайной и даже уникальной, но страна переживает «чрезвычайные времена».