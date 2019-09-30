Киркоров раскрыл секрет своего похудения на 30 килограммов

Москва, 30 сентября. Певец Филипп Киркоров рассказал, как ему удалось похудеть на 30 килограммов. Как оказалось, секрет похудения артиста в том, что он придерживается диеты балерины Майи Плисецкой.

«Не жрать, — заявил Киркоров в эфире телеканала НТВ. — Это диета Майи Плисецкой».

По его словам, он отказался от употребления сладкого и газированных напитков. Киркоров практикует кратковременное голодание, которое продолжается по 16-18 часов. Последний раз в день артист употребляет пищу в 18.00, а следующий раз в 12.00 или 14.00 следующего дня.

Кроме того, Киркоров признался, что вместо «заедания» стресса он отправляется на шопинг.

Некоторые поклонники заподозрили Киркорова в липосакции, поскольку после резкого похудения у него не появилась обвисшая кожа. Услышав этот вопрос, певец лишь отшутился.

Ранее во время репетиции шоу «Новая волна» Киркоров устроил скандал. Ему не понравилась работа персонала, который работал на конкурсе. Певец заявил, что пока он не отрепетирует свой номер перед камерами, шоу не начнется. Киркоров выругался матом.

«Плевать мне на ваш эфир прямой, пока я не отрепетирую с камерами», — возмутился исполнитель.

Позже пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская заявила, что попавший в Сеть фрагмент разговора не являлся частью серьезной ссоры. Она подчеркнула, что конфликта между организаторами и исполнителем не было. Успенская отметила, что произошедшее является «рабочим моментом».

Выступая на «Новой волне», Киркоров не попал в фонограмму. Во время проигрыша из колонок раздался голос певца, король эстрады поднес микрофон к лицу, однако было понятно, что он поет не сам.

Как сообщает «Газета.ru», французский исполнитель Дидье Маруани, более известный как лидер группы Space, подал иск к Киркорову о защите честь и достоинства.