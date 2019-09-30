Отец Ассанжа рассказал о мучениях сына в тюрьме в Великобритании

Лондон, 30 сентября. Отец основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон рассказал о мучениях сына в британской тюрьме Белмарш. Об этом сообщает The Independent.

Отец Ассанжа заявил, что его сын во время заключения сталкивается с колоссальными психологическими и физическими страданиями и заметно теряет в весе. В августе на встрече с отцом Джулиан Ассанж дрожал и нервничал.

«Он подвергается всевозможным истязаниям», – рассказал Шиптон.

Отец Ассанжа отметил, что не может поверить в то, что вопреки призывам ООН его сына продолжают держать в одной из самых суровых тюрем страны. По его мнению, единственными правонарушителями в этой ситуации выступают Королевская прокурорская служба и британское правительство.

Джулиан Ассанж известен благодаря разоблачающим незаконные действия Вашингтона во время военных операций в Ираке и Афганистане материалам. Он публиковал данные об условиях содержания в тюрьме США в Гуантанамо на Кубе и убийстве мирных граждан в ходе боевых действий.

В 2010 году Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ассанж отрицал обвинения. По его словам, подавшие на него заявление женщины действовали под влиянием правоохранительных органов. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Ассанжа задержали утром 11 апреля по выданному за неявку в суд в 2012 году ордеру и по требованиям властей Швеции и США.

Ранее Газета.ru сообщила, что Шиптону вручат награду Гэвина Макфаддена за заслуги сына. Премия вручается разоблачителям правды, отмечает издание. Ее организаторы посчитали Ассанжа старшего смелым правдолюбом. В издании отмечают, что после церемонии вручения премии Шиптон нанесет визит в тюрьму, в которой находится его сын.