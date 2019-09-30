Путин распорядился оставить акциз на авиакеросин до 2022 года на текущем уровне

Москва, 30 сентября. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в 2020-2022 годах акцизы на авиакеросин останутся на уровне 2019 года, а рост акциза на бензин пятого класса в 2020 году составит 3,6%, на дизтопливо — 3,4% .

В 2020-2021 годах акциз на авиакеросин останется на текущем уровне на отметке 2800 рублей. Ставка акциза на 2022 год тоже останется неизменной. На дизельное топливо акциз в 2020 году увеличится до 8835 рублей (на 3,4%). В 2021 году он составит 9188 рублей, а на следующий год — 9556 рублей.

На бензин пятого класса в следующем году акциз вырастет до 12 752 рублей за тонну (на 3,6%). В 2021 году акциз составит 13 262 рубля, через год — 13 793 рубля. На бензин более низкого класса в 2020 году сохранится акциз в 13 100 рублей. В 2021 и 2022 годах акциз вырастет до 13 624 и 14 169 рублей соответственно.

В 2018 году повышение акцизов называли одной из причин роста цен на бензин и дизтопливо. Поэтому в середине года их внепланово снижали. С января 2019 года акцизы вернулись на планировавшийся до корректировки уровень, цены на бензин и дизель корректировались за счет других механизмов.

Ранее Газета.ru со ссылкой на СМИ сообщила, что на российском рынке доля фальсифицированного и суррогатного топлива составляет 8,8%. Проверки проводились с начала текущего года, они показали, что из 920 проверенных АЗС 81 предлагает потребителям не соответствующие стандартам качества бензин и дизель. В количественном соотношении их доля составила шесть млн тонн, при общем объеме рынка горючего в 65 млн тонн в год.