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Путин одобрил закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты

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Путин одобрил закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты

Москва, 30 сентября. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому устройства для нагревания табака и многоразовые электронные сигареты станут подакцизными товарами. Соответствующий документ обнародован на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, электронные устройства для преобразования жидкости в аэрозоль (пар), который вдыхает потребитель, будут считаться электронными системами доставки никотина (ЭСДН). А устройства, которые образовывают табачный пар путем нагревания табака без горения или тления, будут признаваться устройствами для нагревания табака.

В 2020 году ставка акциза для этих устройств будет составлять 50 рублей за штуку, в 2021 — 52 рубля, в 2022 — 54 рубля. Ставка акциза на жидкости для электронных систем в 2020 году будет составлять 13 рублей, в 2021 — 14 рублей, а в 2022 — 15 рублей.

Табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания, будут облагаться акцизами в 2020 году на уровне 6,04 тысячи за килограмм, в 2021 году — 6282 рубля, в 2022 — 3431 рубль.

Закон вступает в силу 1 января 2020 года.

 

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