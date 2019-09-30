Билан дал новый концерт в Самаре и извинился за «пьяное» выступление

Самара, 30 сентября. Исполнитель Дима Билан извинился перед местными жителями и дал в воскресенье новый концерт после скандального выступления на Дне города.

Жители Самары ранее запустили электронную петицию, потребовав от местных властей извиниться за приглашение на День города Билана. По утверждению ее автора, исполнитель «вел себя неадекватно», «издавал странные звуки», не попадал в фонограмму, и «показывал неприличные жесты».

Исполнитель извинился перед жителями города за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и «не рассчитал». Билан пообещал дать в Самаре открытый концерт и начал переговоры с администрацией города, чтобы подарить ему детскую площадку, и приобрести необходимый больнице для лечения детей аппарат. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров позже сообщил, что концерт Билана состоится на площади Куйбышева 29 сентября.

«Спасибо огромное, что вы позволили все-таки оказаться на этой площади… Я с большим почтением, с большим извинением к вам за тот дурацкий случай, который меня гложет и по сей день», — заявил Билан во время выступления в Самаре.

По его словам, неудачный концерт был для него «колоссальным уроком». Билан отметил, что признателен жителям города за то, что в его жизни случился «вот такой единственный» но «ярчайший раз», когда жизнь действительно чему-то учит. По его словам, ситуация послужила «колоссальным уроком».

«Я вас очень сильно люблю, правда, и всегда говорил, что мы — одно целое… Я даже не сомневался, что нужно вернуться и сделать именно так», — подчеркнул Билан.

Во время концерта на площади Куйбышева Самары, судя по появившимся в Сети кадрам видео, взгляд Билана блуждал по залу, сам артист периодически забывал слова своих же песен, невнятно общался с публикой. Зрители потребовали от властей Самары принести им извинения за «неадекватного» Билана на сцене. Певец, по их мнению, выступал «под препаратами».

Билан впоследствии извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде и обещал дать в городе открытый концерт в ближайшее время. Исполнитель объяснил, что давно не употреблял спиртное и «немного не рассчитал» количество коньяка, выпитого перед выступлением.

Артист уточнил, что уже ведет переговоры с городской администрацией, чтобы подарить Самаре детскую площадку и нужный для лечения детей аппарат местной больнице.