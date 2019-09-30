В Госдуме раскритиковали предложение обнародовать записи бесед Путина и Трампа

Москва, 30 сентября. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал абсурдным предложение демократов обнародовать записи разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Есть определенная практика, публикацию разговоров можно делать только с согласия второй стороны. Это касается не только международной деятельности, но и частной переписки. Это вообще принципы морали», — заявил Чепа журналистам РИА Новости.

Он подчеркнул, что политики вели разговор не на личные темы, кроме того, они могли разговаривать о других странах и обсуждать «тонкие моменты».

«А в чем тогда смысл бесед между руководителями стран, которые играют существенную роль в международной жизни? Получается полный абсурд », — подчеркнул Чепа.

По его словам, если демократы пытаются раскрыть государственные тайны, тогда им необходимо рассказать о финансирование «цветных революций», в том числе на Украине. Он призвал их раскрыть информацию о финансировании Майдана, об убийстве «Небесной сотни» на Украине, а также про снайперов, которые стреляли в людей во время Майдана.

«Тогда раскрывайте все до конца — как организовывали этот Майдан и другие «цветные революции». Пусть расскажут, будет интересно послушать», — заявил депутат.

Напомним, в США было инициировано парламентское расследование в отношении Дональда Трампа. Информатор заявил, что американский президент в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским требовал провести расследование в отношении деятельности на Украине сына Джо Байдена. Информатор назвал это «давлением» на Зеленского.

В жалобе отмечалось, что Белый дом ограничил доступ ко всем записям и расшифровкам разговора с Зеленским. После этого Белый дом опубликовал расшифровку разговора двух президентов, чтобы избежать дальнейших обвинений.

В эфире телеканала NBC председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса Адам Шиф заявил, что в Демократической партии намерены добиваться обнародования записей разговоров Трампа с Путиным.

Как сообщает «Газета.ru», пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказал надежду, что до обнародования разговоров между Трампом и Путиным дела не дойдет.