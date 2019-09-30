Захарова объяснила, почему Лавров полетел в ООН на фоне скандала с визами

Москва, 30 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, по какой причине министр иностранных дел Сергей Лавров полетел на заседание Генассамблеи ООН на фоне визового скандала.

Захарова напомнила, что в 1999 году, когда Евгений Примаков, занимавший пост главы МИД, развернул самолет над Атлантикой, была совершенно иная ситуация. В настоящий момент у российского МИД была задача минимизировать ущерб, на который рассчитывали люди, пытающиеся остановить российскую делегацию.

«Зачем же нам было им подыгрывать», — заявила Захарова в эфире программы «Большая игра».

Напомним, американские власти отказали в выдаче виз представителям российской делегации для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

Представители США заявили, что ситуация с выдачей виз носит «технический характер». Мария Захарова назвала эти заявления несостоятельными. В визах было отказано главе комитета Госдумы РФ по международным делам Леониду Слуцкому, главе международного комитета Совфеда Константину Косачеву, главе генерального секретариата МИД Сергею Бутину, а также переводчикам делегации.

Константин Косачев считает, что к невыдаче виз российской делегации причастен американский президент Дональд Трамп. По его словам, Госдепартамент США может быть и непричастен к невыдаче виз российской делегации, однако другие ведомства подотчетны президенту США. Он подчеркнул, что механизм взаимодействия между государственными институтами везде примерно одинаков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал невыдачу виз российской делегации «хамством», которое нельзя терпеть. По его словам, Россия резко ответит на это решение США, сообщает «Газета.ru».