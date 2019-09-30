Друзья Бочкаревой рассказали о ее состоянии после скандала с наркотиками

Москва, 30 сентября. Друзья актрисы Натальи Бочкаревой рассказали о ее состоянии после задержания с пакетиком кокаина.

Женщина была остановлена сотрудниками ДПС в связи с очередным нарушением правил дорожного движения. Правоохранители уточнили, есть ли при ней запрещенные вещества. Актрисы занервничала. Она спрятала пакет с белой субстанцией под нижнее белье. Впоследствии было установлено, что Бочкарева перевозит кокаин. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса России: «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В отношении Натальи составлено также несколько административных протоколов. В частности, она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на предмет алкогольного опьянения.

Друзья Бочкаревой утверждают, что актриса болезненно переживает ситуацию.

«Неоднозначно все, в общем… Наталья очень переживает. С детьми, наверно, сейчас находится, дети — это спасение. Всю необходимую помощь мы окажем. Не надо раздувать из этой истории что-то такое, это, конечно, не дело Голунова, думаю, что это все затихнет, ничего там такого серьезного нет, цитирует собеседника mk.ru.

Ранее Газета.ru опубликовала видеозапись, на которой запечатлено задержание Бочкаревой. В присутствии понятых из ее нижнего белья извлекли наркотические вещества. Звезда сериала «Счастливы вместе» свою вину отрицает. По ее словам, в момент инцидента она находилась дома в семейном кругу.