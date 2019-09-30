Партия Курца победила на парламентских выборах в Австрии

Вена, 30 сентября. Консервативная Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем победила на досрочных парламентских выборах, набрав 38,4% голосов.

Второе место занимает Социал-демократическая партия, у нее 21,5% голосов, третье место — Австрийская партия свободы с 17,3% голосов. В результатах голосования пока не учтены досрочно поданные голоса.

Курц заявил, что приложит все усилия для сотрудничества со всеми партиями, которые находятся в парламенте.

«В предвыборной кампании речь шла о партиях, в демократии, в республике всегда должна идти речь о стране», — заявил Себастьян Курц.

Политик не ожидал, что партия наберет столь высокий процент голосов.

«Мне редко, когда нечего сказать, но сегодня у меня почти нет слов», — заявил Курц, выступая перед своими сторонниками в штабе.

Австрийская партия свободы (АПС) уйдет в оппозицию после поражения на парламентских выборах. Об этом заявил председатель партии Норберт Хофер. Он подчеркнул, что политсила будет преобразована.

«Это будет современная партия, вы удивитесь», — заявил Хофер.

Научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови в беседе с РИА Новости заявил, что партия Курца может сформировать свою коалицию с «Зелеными». По его мнению, такой союз поддержат элитные круги в рамках Народной партии.

«Для «Зеленых» это будет очень сложный шаг, поскольку они открыто критикуют политику Курца, особенно в вопросах миграции и интеграции», — подчеркнул политолог.

Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что Россия готова работать с правительством Австрии, которое будет сформировано по итогам парламентских выборов стране. Он поздравил Курца с победой на выборах.