Украина закроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб

Киев, 30 сентября. Украинские власти планируют закрыть часть Черного моря из-за проведения в октябре ракетных стрельб в Одесской области. Об этом сообщает издание «Украинский милитаристский портал» со ссылкой на соответствующее авиационное оповещение.

«На следующей неделе, 3 и 4 октября 2019 года, в Одесской области состоятся ракетные стрельбы и будет ограничен доступ к мысам «Калфа», «Ледники» и 1–10 км морской косы от населенного пункта Лебедевка на побережье Черного моря», — говорится в сообщении.

Сообщается, что это не первые ракетные стрельбы, которые проходили в этом районе. В августе 2019 года на стрельбах были задействованы модернизированные ракетные комплексы «Ольха-М» с увеличенной дальностью полета ракеты, также комплексы «Нептун».

Ранее стало известно, что Украина хочет соединить Черное и Балтийское море водным путем. Об этом 14 сентября на встрече Ялтинское европейской стратегии заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, такая задумка «абсолютна реальна».

Гончарук считает, что для достижения конструктива в этом вопросе необходимо договориться с Польшей и Белоруссией. Глава украинского кабмина подчеркнул, что Киев уже начал выстраивать отношения с государствами по этому вопросу.

Напомним, проект по соединению Черного и Балтийского морей активно лоббирует Польша, поскольку основные строительные работы приходятся на ее территорию.