Москва готова плодотворно сотрудничать с будущим правительством Австрии, заявил посол РФ

Москва, 30 сентября. Россия готова работать с правительством Австрии, сформированном по итогам парламентских выборов в стране. Такое заявление сделал посол РФ в Вене Дмитрий Любинский на своей странице в социальной сети Facebook.

Дипломат поздравил главу Австрийской народной партии Себастьяна Курца с убедительной победой на досрочных выборах.

«Можно поздравить лидера Австрийской народной партии (ÖVP) Себастьяна Курца с убедительной победой «народников» и пожелать скорейшего формирования нового дееспособного федерального правительства», — заключил Любинский.

Ближайший конкурент, «Зеленая партия», заручилась поддержкой 12% избирателей. «Новая Австрия» набрала 7,5%.

Ранее Газета.ru сообщала о победе партии Курца на досрочных парламентских выборах в Австрии. Эти данные подтвердили в МВД республики.