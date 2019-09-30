Военнослужащий ДНР погиб в результате обстрела ВСУ

Донецк, 29 сентября. Украинские военнослужащие обстреляли населенный пункт Озеряновка в Донецкой Народной Республике. Погиб представитель Народной милиции ДНР.

Обстрел начался в 18.10 по московскому времени. Установлено, что его произвели военнослужащие 53-й бригады ВС Украины. Они обстреляли Озеряновку из крупнокалиберных пулеметов, минометов, а также гранатометов.

«С прискорбием сообщаем о гибели защитника нашей республики, который ценой своей жизни защитил мирных жителей поселка, оказывая помощь по их укрытию в безопасном месте от внезапно начавшегося обстрела», — заявил журналистам представитель Народной милиции.

Населенный пункт Озеряновка находится в Горловке, которая расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка. Она регулярно подвергается обстрелам. В Горловке находятся машиностроительный завод, а также химический завод «Стирол». С началом боевых действий он приостановил свою работу.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Жители юго-востока Украины объявили о своей независимости после государственного переворота в стране, который произошел в феврале 2014 года. Киев ввел войска в Донецкую и Луганскую Народные Республики в апреле этого же года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.