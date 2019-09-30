МИД РФ отреагировал на отказ Sputnik в аккредитации в Британии

Москва, 30 сентября. Министерство иностранных дел России отреагировало на отказ Sputnik в аккредитации в Великобритании. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ уточнили, что намерены симметрично ответить на недружественный акт Лондона.
«Будут приняты симметричные меры в отношении британских СМИ», — цитирует РИА Новости.
Ранее стало известно, что российскому агентству Sputnik отказали в аккредитации на очередную конференцию Консервативной партии Великобритании. Хотя заявка на мероприятие подавалась заблаговременно, консерваторы ответили за день до его начала, сообщает RT.
В декабре 2018 года Лондон и Москва договорились о восстановлении дипломатических миссий.
«Достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне», — сказал посол России в Соединенном Королевстве Александр Яковенко.