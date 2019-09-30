Стала известна вероятная причина рождения ребенка с двумя головами на Украине

Москва, 30 сентября. Двухголовый ребенок появился на свет в украинских Черновцах. Генетик назвал вероятную причину такой мутации плода.

По словам руководителя лаборатории пренатальной диагностики наследственных и врожденных болезней Института акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта РАМН Владислава Баранова, сиамские близнецы могли появиться на свет из-за повреждающего воздействия внешних факторов. Врач напомнил, что такие мутации происходят на пятой-седьмой неделе беременности.

«Все тело у человека наливается. Это значит, что произошло раздвоение нервной трубки», — заявил Баранов.

Медик усомнился в том, что виновата генетика. Он предположил, что на мутацию плода могло повлиять употребление определенного лекарства или воздействие ультразвука.

Баранов отметил, что близнецы могут прожить от нескольких дней до нескольких месяцев при условии строгого контроля их состояния. У них одно сердце на двоих и сделать операцию по их разделению будет слишком затратно.

«Должна быть такая колоссальная операция, что проще было бы начать новую беременность», — подчеркнул доктор в беседе с телеканалом «360».

Отметим, украинские врачи диагностировали патологию внутриутробно. Однако мать девочек отказалась делать аборт. Близнецы родились преждевременно на 33-й неделе.

Ранее в Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками. Женщина должна была родить тройню, однако по неустановленным причинам два плода срослись. В итоге родился абсолютно здоровый ребенок, а также девочка с отклонениями. За все время беременности женщина ни разу не делала УЗИ. Сообщается, что трехрукий ребенок будет направлен в больницу, где ему удалят лишние конечности.