Родные Ширака не захотели видеть Ле Пен на церемонии прощания

Париж, 30 сентября. Семья экс-президента Франции Жака Ширака не пожелала видеть лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на церемонии прощания. Об этом сообщает France Press.

Жак Ширак занимал пост главы Франции с 1995 по 2007 годы. На церемонии прощания с политиком будет присутствовать действующий французский лидер Эммануэль Макрон, а также более 30 президентов различных государств. В то же время, семья Ширака не пожелала видеть Марин Ле Пен.

«С большим огорчением мы узнали об отказе семьи Ширака уважать республиканские обычаи, позволяющие всем избранным представителям французского народа прибыть завтра на церемонию в память о бывшем президенте», — прокомментировала лидер партии «Национальное объединение».

Ранее Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в «Большую восьмерку». Об этом писала Газета.ru. Ле Пен поддержала идею главы Франции Эммануэля Макрона и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа вернуться к дискуссии с Москвой в формате «большой восьмерки».

В числе главных противников диалога с Москвой власти Великобритании.

«Учитывая то, что случилось в Солсбери при использовании химического оружия на британской земле, учитывая продолжающуюся нестабильность, гражданскую войну, войну на Украине, учитывая российские провокации, и не только на Украине, но и во многих других регионах», - сказал глава МИД страны Борис Джонсон.

Ле Пен подвергла резкой критике противников идеи возвращения РФ. По ее словам, ряд западных стран по сути поддерживает политику «холодной войны».