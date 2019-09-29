Эксперты назвали топ-3 автомобилей для начинающих водителей

Москва, 29 сентября. Эксперты назвали три бюджетные иномарки, которую подойдут людям, недавно получившим водительское удостоверение.

Первое место в рейтинге бюджетных иномарок для начинающих водителей занимает Ford Focus второго поколения. На рынке подержанных автомобилей он чаще всего представлен с двигателем 1,6 литра и пятиступенчатой механической коробкой передач. Хотя встречаются версии с двухлитровым двигателем и «автоматом». Этот автомобиль обладает невысокой стоимостью, а также легок в ремонте в случае поломки.

На второй месте — Hyundai Accent. Корейская иномарка чаще всего представлена с 1,4-литровым или 1,6-литровым двигателем мощностью 100 или 115 лошадиных сил соответственно и четырехступенчатым «автоматом».

Замыкает рейтинг седан Chevrolet Lanos. Этот автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем и пятиступенчатой «механикой». Мощность двигателя составляет 86 лошадиных сил.

Ранее автоэксперты составили топ-3 спорткаров из прошлого стоимостью до 300 тысяч рублей.

Лидером рейтинга стала японская Toyota Celica. Среди преимуществ этого автомобиля превосходная динамика, привлекательный экстерьер и интерьер. Сelica оснащалась двигателем мощностью 192 лошадиные силы.

На второй месте — Hyundai Tiburon. Под капотом этого корейского спорткара был установлен 2,7-литровый двигатель, мощностью 165 лошадиных сил.

Третье место — Mitsubishi Eclipse. Одним из минусов этого автомобиля является низкая сопротивляемость коррозии. Найти экземпляр без ржавчины практически нереально.