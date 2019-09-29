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Экономика

Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян во втором полугодии

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Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян во втором полугодии

Москва, 29 сентября. Министр экономического развития России Максим Орешкин считает, что во втором полугодии 2019 года доходы российских граждан вырастут на 1%. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что в ближайшее время ожидается увеличение темпов роста доходов россиян.

«Ну, в этом году во втором полугодии мы должны показать цифры больше 1%. Но в наших планах и прогнозах темп роста — 2% в год», — сказал Орешкин.

Ранее стало известно, что в 2020 году запланирован рост доходов граждан России на 3%. Такой прогноз дал Институт народнохозяйственного прогнозирования, передает газета «Известия».

Также сообщалось, что глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что переход на четырехдневную рабочую неделю станет возможным в случае повышения доходов населения и роста производительности труда.

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