Ливийцы заблокировали шоссе Триполи-Бейрут в знак протеста против политики ПНС

Триполи, 29 сентября. Группа людей заблокировала шоссе Триполи-Бейрут в районе перекрестка рас-Маска.

Протестующие выражают недовольство работой переходного национального совета в Ливии. Они возмущены ухудшением условий жизни людей.

Ранее Африканский союз призвал международное сообщество приложить максимальные усилия для урегулирования конфликта в Ливии. Представители организации указали на необходимость усилить роль СМБ в разрешении конфликта.

В апреле RT сообщала, что Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифом наступает в направлении Триполи. Между тем, эксперты убеждены, что в случае успеха Хафтара кризис в стране не будет преодолен в ближайшее время.

В июле 2019 года стало известно, что Ливийская национальная армия задержала шесть турецких граждан. Об этом писала Газета.ru.