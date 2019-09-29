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Названы первые симптомы развития рака печени

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Названы первые симптомы развития рака печени

Москва, 29 сентября. Медики назвали первые симптомы, которые могут свидетельствовать о ранних стадиях рака печени.

К ним относятся быстрая утомляемость и потеря веса. Кроме того, вся еда у больного вызывает отвращение, он теряет аппетит. Часто рак печени вызывает тремор и повышение температуры.

Ранее в беседе с Федеральным агентством новостей доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Алексей Котельников назвал причины трех самых смертельных видов рака: рака поджелудочной железы, ракапечени и рака пищевода. Эти виды онкологических заболеваний характеризуются минимальными симптомами. Кроме того, в настоящий момент с помощью ранней диагностики нельзя выявить рак поджелудочной железы.

Чаще всего рак печени встречается у пациентов с повышенным содержанием альфафетопротеина в крови, а также с заболеваниями хроническим гепатитом и циррозом печени вирусной этиологии, рак пищевода часто диагностируется у людей, которые злоупотребляют крепкими алкогольными напитками, а также горячими жидкостями. Регулярное употребление алкоголя также может привести к хроническому панкреатиту и «трансформировать» вирусный гепатит до цирроза.

По словам онколога, в группе риска развития рака поджелудочной железы пациенты больные хроническим панкреатитом и сахарным диабетом, если это мужчины старше 50 лет.

Также чаще всего пациенты умирают от опухолей в бронхах, трахеи, легких и в глотке. Реже всего летальные исходы возникают при раке коже, кроме меланомы, губы, тела матки, молочной железы и щитовидной железы.

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Источник: «Аргументы недели»
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