Власти Великобритании задействуют «поправку Магнитского» после Brexit

Лондон, 29 сентября. Власти Великобритании задействуют «поправку Магнитского» к закону о санкциях выхода из состава Европейского союза. Соответствующее заявление сделал глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

Он отметил, что Лондон и впредь будет поддерживать запрет на выдачу виз и заморозку средств лиц, которые, по мнению властей, причастны к таким серьезным нарушениям прав человека, в том числе пыткам.

«Британцам не нужно, чтобы люди, у которых руки в крови, совершали покупки Найтсбридж, им не нужны их грязные деньги, отмытые через британские банки. Потому что наше видение для по-настоящему глобальной Великобритании означает быть движущей силой добра», — сказал дипломат.

Ранее МИД Соединенного Королевства отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы. Об этом писала RT.