Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама

Дамаск, 29 сентября. Участники незаконных вооруженных формирований обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Глава ЦПВС РФ отметил, что, вопреки достигнутым договоренностям, боевики вновь обстреляли ряд населенных пунктов.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Маканис-эд-Дувайри, Биньямин, Халаса провинции Алеппо, Ардаш-Даг, Икко, Кинсибба, Мамухия, Эс-Зиара, Сафсафа, Нахшебба, Айн-Слеймо, Сандран, Сараф, Кермель, Айн-эль-Кантара провинции Латакия, Тамана, Эс-Салихия, Хуайн-эль-Кебир, Хан-Шейхун, Сукайят, Хабит, Кафер-Айн, Дрейба провинции Идлиб, Кара-Джурн провинции Хама», — уточнил генерал-майор.

Ранее глава министерства иностранных дел Сирии Валид Муаллем потребовал вывести вооруженные силы государств, которые незаконно находятся в стране в нарушение норм международного права. Об этом писала RT.