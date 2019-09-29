Водитель убитых в ЦАР российских журналистов заявил, что его преследуют некие «белые люди»

Банги, 29 сентября. Водитель, работавший на российских журналистов в ЦАР, рассказал, что его разыскивают некие «белые люди». Место гибели Кирилла Радченко, Орхана Джемаля и Александра Расторгуева, которые в июле прошлого года отправились в ЦАР на поиски так называемой ЧВК «Вагнер» по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР), финансируемого беглым олигархом Михаилом Ходорковским, показал в своем репортаже журналист телеканала «Россия-1» Александр Рогаткин.

Пикап, пробитый пулями, на котором ехали журналисты, до сих пор находится во дворе следственного изолятора. Съемочной группе «России-1» удалось встретиться с водителем, который в тот день работал на российских журналистов.

Бьенвеню Довокама скрывается и рассказывает, что его разыскивают какие-то белые люди, он боится за свою жизнь.

«Когда приходит смерть, каждый сражается за свою жизнь», — философски отмечает Бьенвеню.

Он рассказал, что журналисты наняли его за сумму, примерно равную 8 тысячам рублей, чтобы он отвез их в Бамбари, но в Сибю россияне неожиданно изменили маршрут и поехали не на восток, а на север. Уже стемнело, и на блокпосту их не хотели выпускать из города.

Им сначала отказали на посту, рассказал Бьенвеню, не было разрешения на проезд. Они вели долгие уговоры, объясняли, что работают журналистами, работают с ООН. Затем журналисты показали поддельные ооновские удостоверения, и это сработало.

«Проехали километров 20–25, пошел дождь. Вдруг на дорогу вышли двое в гражданской одежде с неприкрытыми лицами и тут с двух сторон дороги вышли еще люди. Вооруженные, в тюрбанах, заставили нас выйти из машины», — рассказал Бьенвеню.

Лица последних были прикрыты, они были в мусульманской одежде и говорили по-арабски. Орхан Джемаль на арабском начал ругаться с вооруженными людьми.

Началась драка, в итоге Джемаля и его коллег расстреляли. Бьенвеню стал двигаться к машине, у который был запущен двигатель и открыты двери, и спасся. По машине начали стрелять, но уехать ему все же удалось.

Анри Ванзе Лингуассара, министр внутренних дел и общественной безопасности ЦАР отметил, что нападение на машину с представителями российских СМИ случилось в особо опасной зоне.

«Это случилось между Сибю и Декоа, как вы видите, это «красные зоны», — сказал Лингуассара.

Ранее Федеральное агентство новостей представило собственное расследование о том, кто стоит за убийством россиян в ЦАР.

Напомним, российские журналисты Кирилл Радченко, Орхан Джемаль и Александр Расторгуев по заданию Ходорковского 28 июля 2018 года прибыли в Центральноафриканскую Республику. Спустя три дня, в ночь на 31 июля, представители СМИ были обнаружены убитыми на дороге примерно в 20 км от города Сибю.

В Африку журналистов направила организация Центр управления расследованиями (ЦУР), финансируемая беглым российским олигархом Михаилом Ходорковским, который ранее был судим за тяжкие преступления, включая организацию заказных убийств. Целью поездки были названы съемки фильма о деятельности в Центральной Африке некоей частной военной компании (ЧВК) «Вагнера».