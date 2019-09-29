Путин подписал закон, освобождающий от НДФЛ доходы пострадавших при ЧС

Москва, 29 сентября. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который освобождает некоторые виды прибыли граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон коснется граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях. Ранее налогом не облагались доходы лиц, которые пострадали при теракте, стихийном бедствии или другой ЧС, при этом речь шла о медицинских услугах, размещении в образовательных учреждениях и обучении, а также о санаторно-курортном лечении. Согласно новому закону, НДФЛ не платится с доходов в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности, а также с доходов в денежной и натуральной форме, полученных не только самими пострадавшими при ЧС, но и членами их семей.

Также НДФЛ теперь не облагается доход граждан, сдающих в аренду жилье пострадавшим от террористических актов, стихийных бедствий и иных чрезвычайных обстоятельств. При этом арендная плата должна выделяться из средств бюджета. Подписанный Путиным закон будет иметь обратную силу и распространится на правоотношения, возникшие с начала 2019 года, то есть будет иметь обратную силу.

Кроме того, теперь студенты и аспиранты освобождены от уплаты налога при получении материальной помощи от образовательного учреждения. Документ устанавливает ограничение в размере 4 тысячи рублей в год. Новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Ранее Госдума РФ приняла закон об освобождении от НДФЛ доходов россиян, пострадавших в результате наводнений, лесных пожаров или других стихийных бедствий, а также терактов.