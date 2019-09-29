Курдские отряды SDF похитили 300 мирных жителей на севере Сирии

Дамаск, 29 сентября. Поддерживаемые США курдские вооруженные формирования из состава «Сирийских демократических сил» (SDF) похитили 300 мирных жителей Сирии в провинции Хасака. Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA.

По данным агентства, курдские подразделения SDF провели рейды в городах Раас Аль-Эйн и Шаддади, а также в населенных пунктах Тель-Тамр и Тель-Хамис. По итогам рейдов курды захватили в плен 300 сирийских мужчин, которые будут принудительно мобилизованы в ряды вооруженных формирований SDF.

Агентство также отмечает, что жители административного центра провинции Хасака организовали массовую акцию протеста против действий SDF.

Курдские вооруженные формирования из состава SDF контролируют некоторые районы на северо-востоке Сирии. При этом США активно оказывают военную и финансовую поддержку курдам. Власти Сирии неоднократно заявляли о незаконности действий курдов.

Мирные жители Сирии уже давно воспринимают курдские отряды как очередных террористов глядя на зверства курдов, которые они совершают на подконтрольных им территориях. При этом сами курды отказываются от переговоров с Дамаском по вопросу доставки гуманитарной помощи на территорию, которую они контролируют.

Ранее стало известно, что жители города Аш-Шаддади, расположенного в южной части провинции Хасака, устроили масштабную акцию протеста, чтобы выразить свое недовольство действиями незаконной местной власти, сформированной Соединенными Штатами. Однако в ответ на мирный простест курды открыли огонь по местным жителям.