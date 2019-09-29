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Демократы США намерены узнать о содержании бесед Трампа и Путина

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Демократы США намерены узнать о содержании бесед Трампа и Путина

Вашингтон, 29 сентября. Законодатели из Демократической партии США намерены предпринять попытки узнать, о чем конкретно беседовали американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Соответствующее заявление сделал председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф в эфире телеканала NBC.

«Я разумеется, надеюсь, что мы сможем узнать», — ответил он на вопрос, хотят ли члены конгресса выяснить, о чем именно говорили президенты.

Шифф добавил, что доступ к переговорам поможет узнать, подрывал ли Дональд Трамп национальную безопасность США во время бесед с лидерами других стран, «в особенности с Путиным». Как отметил конгрессмен, глава Белого дома мог делать это, чтобы «извлечь личную пользу для своей кампании».

«Если эти разговоры с Путиным и с другими мировыми лидерами внесены в секретную базу данных, предназначенную не для этого, а для данных о секретной деятельности, если есть попытки скрыть их и спрятать, то да, мы намерены пролить на это свет», — заявил Шифф.

Ранее некоторые американские СМИ, среди которых газета The New York Times, сообщили, что стенограммы разговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным, а также с другими главами государств, хранятся в зашифрованном виде в засекреченной компьютерной базе данных.

Напомним, недавно в США разгорелся скандал, связанный с июльским телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Демократы утверждали, что глава Белого дома оказывал давление на украинского лидера и принуждал Зеленского начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. В обмен Трамп якобы обещал оказать военную и финансовую помощь Украине. В связи с этим была обнародована стенограмма переговоров Трампа и Зеленского.

Ранее украинцы призвали Зеленского опубликовать стенограммы всех его переговоров с Путиным. Соответствующая петиция появилась на сайте украинского президента.

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Источник: NBC
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