Путин подписал закон об отмене НДС при ввозе самолетов в Россию

Москва, 29 сентября. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому ввоз гражданских воздушных судов в РФ не будет облагаться НДС с 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Для освобождения ввоза самолета от НДС необходимо выполнить одно условие — воздушное судно нужно перерегистрировать в России. При этом до наступления 2023 года ввоз гражданских самолетов не будет облагаться налогом без обязательного условия их регистрации в российском реестре. Также подписанный Путиным закон коснулся авиадвигателей, запчастей и комплектующих для строительства, ремонта или модернизации гражданских самолетов в России — их импорт тоже не будет облагаться НДС.

Основная цель нового закона — увеличить авиапарк гражданских воздушных судов с регистрацией в РФ. На данный момент практически все иностранные самолеты, которые находятся в эксплуатации у российских авиакомпаний, зарегистрированы в реестрах Бермудских островов или Ирландии. Эта проблема давно поднималась на правительственном уровне.

Кроме того, новый закон освобождает от НДС ввоз в РФ водных судов. Для этого корабли должны быть зарегистрированы в российском реестре участниками специальных административных районов (САРов) на островах Октябрьский (Калининградская область) и Русский (Приморский край). Доходы, которые получит владелец данных судов при их эксплуатации или продаже не будут облагаться налогом на прибыль. Также участники САРов не будут платить налог на имущество и транспортный налог на ввезенные суда. Помимо этого, до 2027 года их освободят от обязанности платить страховые взносы.