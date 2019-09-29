Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Путин подписал закон об отмене НДС при ввозе самолетов в Россию

613
0 Оставить комментарий

Путин подписал закон об отмене НДС при ввозе самолетов в Россию

Москва, 29 сентября. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому ввоз гражданских воздушных судов в РФ не будет облагаться НДС с 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Для освобождения ввоза самолета от НДС необходимо выполнить одно условие — воздушное судно нужно перерегистрировать в России. При этом до наступления 2023 года ввоз гражданских самолетов не будет облагаться налогом без обязательного условия их регистрации в российском реестре. Также подписанный Путиным закон коснулся авиадвигателей, запчастей и комплектующих для строительства, ремонта или модернизации гражданских самолетов в России — их импорт тоже не будет облагаться НДС.

Основная цель нового закона — увеличить авиапарк гражданских воздушных судов с регистрацией в РФ. На данный момент практически все иностранные самолеты, которые находятся в эксплуатации у российских авиакомпаний, зарегистрированы в реестрах Бермудских островов или Ирландии. Эта проблема давно поднималась на правительственном уровне.

Кроме того, новый закон освобождает от НДС ввоз в РФ водных судов. Для этого корабли должны быть зарегистрированы в российском реестре участниками специальных административных районов (САРов) на островах Октябрьский (Калининградская область) и Русский (Приморский край). Доходы, которые получит владелец данных судов при их эксплуатации или продаже не будут облагаться налогом на прибыль. Также участники САРов не будут платить налог на имущество и транспортный налог на ввезенные суда. Помимо этого, до 2027 года их освободят от обязанности платить страховые взносы.

infox - new
Источник: Официальный портал правовой информации
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров