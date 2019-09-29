Турецкий истребитель сбил беспилотник на границе с Сирией

Дамаск, 29 сентября. Турецкие истребители F-16 сбили в приграничной с Сирией провинции Килис неопознанный беспилотник, сообщает Минобороны страны.

ВВС Турции не определили принадлежность беспилотника. В ведомстве уточнили, что дрон шесть раз нарушил турецкое воздушное пространство.

Днем 28 сентября он был сбит истребителями F-16, которые вылетели с базы «Инджирлик». Уточняется, что обломки БПЛА упали в районе базы «Чилдыроба».

Ранее глава МИД Сирии Валид Муалемм потребовал, чтобы все иностранные военные силы были выведены с территории республики. Дипломат отмет, что Дамаск имеет право принять меры против интервентов.