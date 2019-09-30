Сирия, 30 сентября. Турция заявила о готовности начать наступление в «Большом Идлибе». Боевики ИГ1 распоряжаются в занимаемых курдами районах. «Нусра»*** направляет молодежь на передовые позиции в Идлибе и Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили склад с вооружением боевиков в Даръа; подверглись обстрелам джихадистов в северной части Хамы.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обменивалась ударами с курдами в Алеппо; понесла потери к северо-востоку от Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: оказалась под ударом сил САР на границах «Большого Идлиба»; сгоняла молодежь к линии фронта с САА.

«Исламское государство»1: заявило о своей причастности к вылазке на позиции САА на востоке Хомса; угрожало атаковать штаб курдов на юге Хасаки; организовало вылазку в городе Аль-Бусейра на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курды: подозреваются в минировании автомобиля в городе Аль-Баб в Алеппо; переселили 15 семей из Хасаки в лагерь «Аль-Ариша»; заявляли о патрулировании территории на границе с Турцией совместно с силами коалиции; возобновили аресты сирийцев в Хасаке в рамках принудительной мобилизации.

ВС Турции: заявили о завершении подготовки к наступлению в «Большом Идлибе».

Провинция Алеппо

На севере региона в минувшие сутки продолжилось вооруженное противостояние на линии соприкосновения поддерживаемых Турцией бандгрупп и «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Согласно информации медиапортала Step News Agency, стороны обменивались ударами в районе населенных пунктов Тель-Рифат и Харбул. Отмечалось, что инициаторами начала столкновений выступили боевики «Сирийской свободной армии» (ССА).

Был предотвращен теракт в городе Аль-Баб. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (XXVII27), протурецкие исламисты обнаружили заминированный автомобиль на одной из улиц населенного пункта. СВУ удалось обезвредить. Предполагается, что бомба была установлена курдскими радикалами, осуществляющими подпольную деятельность в зонах контроля ССА в рамках операции «Гнев оливок». Однако во второй половине дня неизвестным все же удалось нанести урон «свободной армии». Так, два члена группировки были убиты в результате нападения у населенного пункта Тахрин. В проведении атаки также подозреваются курды.

Появились сведения о последствиях междоусобных стычек, развернувшихся в субботу в рядах вооруженной оппозиции. По данным новостного портала Al Masdar News, боевики группировок «Лива Аль-Маджид» и «Файлак Аш-Шам» лишились в общей сложности шести джихадистов. Более того, Twitter-канал (RojavaNetwork) сообщал о гибели одного из гражданских лиц.

Возобновились стычки на линии фронта между правительственными войсками и боевиками. Медиапортал Masar Press Agency передавал, что под огнем сил САР оказались укрепрайоны радикалов у города Хан-Туман.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступали данные о том, что боевики «Исламского государства» свободно действуют в зонах контроля «Демократических сил Сирии» (SDF). Так, террористы бросили гранату в дом начальника отдела технического департамента водоснабжения в городе Аль-Бусейра, расположенном на юго-востоке провинции. Известно, что поводом для этого стал отказ инженера от выплаты джихадистам налога на имущество в размере 15 тысяч долларов. Этот случай стал свидетельством того, что в зонах контроля исламистов все еще присутствует террористическая угроза, несмотря на заявления курдов об обратном.

В Северном Дейр-эз-Зоре на занимаемых курдами территориях вновь состоялись протесты населения. Как передавал новостной портал Baladi-News, митингующие осудили поборы SDF и потребовали привлечь к ответственности ряд курдских чиновников за взяточничество.

Провинция Даръа

В провинции Даръа накануне был выявлен еще один схрон с вооружением, принадлежавший исламистам незаконных бандгрупп, члены которых были депортированы на северо-запад САР после зачистки территории региона летом прошлого года. Как передавал информационный портал Al Masdar News, хранилище было обнаружено во время обследования освобожденных районов инженерными частями Сирийской арабской армии (САА). Вместе с тем был найден полевой госпиталь исламистов.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба вновь фиксировались перестрелки между правительственными войсками и боевиками исламистских бандгрупп. Согласно информации интернет-портала Step News Agency, артиллерия сил САР вела огонь по военным объектам боевиков в окрестностях населенных пунктов Маар-Зита и Маарет-Хурма. Военный источник в сети Twitter (TNTranslationsс) передавал, что позднее боевики террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» начали сгонять к линии фронта молодежь в принудительном порядке. Обеспечив свое прикрытие, радикалы «Ан-Нусры»*** нанесли удары по подконтрольным САА территориям вблизи города Аль-Хардана на северо-западе соседней провинции Хама, о чем сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Тем временем Анкара проинформировала исламистов вооруженной оппозиции о завершении подготовки к полномасштабному наступлению в Идлибе. Как передавал новостной портал Qasioun News, были предупреждены боевики формирований «Ансар Ат-Таухид», «Хурас Ад-Дин» и «Тахрир Аш-Шам». В случае отказа исламистов от переговоров Турция намерена приступить к операции в ближайшее время.

Провинция Хасака

Курды до сих пор продолжают базироваться в районах на границе с Турцией. Как заявлял Twitter-канал операционного штаба «Демократических сил Сирии» (SDF) (cmoc_sdf), члены группировки осуществляли поиск и снос укреплений совместно с военными международного альянса. В частности, отряды союзников были замечены поблизости от пограничного города Рас Аль-Айн. Однако позднее агентство новостей Qasioun News сообщило, что рейды SDF в данном районе проводятся вовсе не в рамках ликвидации оборонительных сооружений, а с целью насильственной вербовки гражданских лиц. Так, не менее 30 человек, включая ребенка, были взяты под стражу во время обысков в населенных пунктах Таль-Хамис, Рас Аль-Айн, Аш-Шаддади и Таль-Тамр.

Стало известно о том, что 15 семей, проживающих в городе Хасака, были переселены курдами в лагерь для беженцев «Аль-Ариша». Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (VlastimilKocab), не заявляя о причинах произошедшего. Как известно, в пункте временного размещения наблюдается гуманитарный кризис. Несмотря на то, что перемещенные лица не раз выходили на демонстрации с требованием улучшить условия проживания в «Аль-Арише», их просьбы остались без ответа. Более того, несколько раз по митингующим открывали огонь.

Боевики террористической группировки тем временем продолжили готовить подпольные вылазки в зонах контроля SDF. По данным медиапортала Masar Press Agency, террористы заявили о намерении осуществить нападение на военный штаб курдов у населенного пункта Тель Аш-Шаир на юге Хасаки.

1 Организация запрещена на территории РФ.