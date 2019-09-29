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Группа митингующих заблокировала крупное шоссе в Триполи

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Группа митингующих заблокировала крупное шоссе в Триполи

Триполи, 29 сентября. Группа молодых людей заблокировала шоссе Триполи-Бейрут, выражая протест против экономического и политического кризиса в Ливии.

Как сообщает агентство NNA, жители Триполи заблокировали перекресток в районе Рас-Маска. Водители стоят в образовавшейся пробке.

Это не первый протест, который произошел 29 сентября. Ранее байкеры устроили пикеты в районах районах Захрие,Таль и Масареф. На площади Абдул Хамид Карами они организовали сидячую забастовку.

Жители Триполи недовольны ростом преступности и бандитизма на подконтрольной Правительству национального согласия (ПНС) территории. В стране царит неблагоприятная экономическая обстановка, население обеднело на фоне обострившегося политического кризиса.

В Совбезе ООН выражают обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в Ливии. Члены Совета призывают силы, поддерживаемые Ливийской национальной армией (ЛНА) и ПНС сесть за стол переговоров.

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