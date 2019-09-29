Сирия, 29 сентября. Курды заявили об убийстве семи протурецких боевиков в северной части Алеппо. ВС Турции сбили неизвестный беспилотник вблизи сирийской границы. Антикурдские протесты прошли в Дейр-эз-Зоре и Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут работы по зачистке района Аль-Кабун в Дамаске.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): потеряла семь исламистов в результате нападений курдов на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: обменивается ударами с САА на юге Идлиба.

Курды: столкнулись с протестами жителей в Дейр-эз-Зоре и Хасаке; выявили «спящую ячейку» ИГ1 северо-западнее Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: сбила неизвестный беспилотник вблизи границы с сирийским Алеппо.

Провинция Дамаск

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести работу по сносу жилых зданий, не подлежащих восстановлению после столкновений с боевиками вооруженной оппозиции, в районе Аль-Кабун на северо-востоке столицы. Также инженерные подразделения сил САР уничтожают подземные тоннели, вырытые джихадистами, и СВУ, оставленные ими перед депортацией в Идлиб. Напомним, Аль-Кабун наряду с кварталом Тишрин перешел под контроль правительственных войск еще в мае 2017 года, однако к его зачистке от следов военного присутствия исламистов удалось приступить лишь после освобождения территории оазиса Восточная Гута в апреле 2018-го.

Провинция Алеппо

Министерство обороны Турции заявило о том, что к западу от города Килис, расположенного поблизости от границы с сирийской провинцией Алеппо, был сбит неизвестный беспилотник. Twitter-канал (HalabTodayTV) сообщает о том, что дрон нарушил воздушное пространство страны шесть раз. Предполагается, что БПЛА был запущен курдскими радикалами, отряды которых базируются в районе Тель-Рифата или Манбиджа в северной части провинции. О том, был ли дрон оснащен взрывным устройством, не сообщается.

Между тем агентство новостей ANF News сообщает о том, что боевики курдской группировки «Силы освобождения Африна» провели новую серию нападений на протурецких исламистов. В результате предпринятых налетов были убиты семь боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА) или подконтрольных ей бандгрупп. Более подробные сведения о вылазках пока уточняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостной портал Baladi-News сообщает о том, что жители населенного пункта Абу-Хашаб вышли на демонстрацию против запрета «Демократических сил Сирии»**** (SDF) на ведение сельского хозяйства для тех, кто отказался от уплаты завышенных налогов. В знак протеста митингующие перекрыли магистраль Дейр-эз-Зор — Ракка. Демонстранты требуют привлечь к ответственности коррумпированных чиновников в курдской администрации.

Между тем поступают неподтвержденные сведения о том, что членам SDF удалось выявить одну из «спящих ячеек» «Исламского государства»1 в населенном пункте Аль-Касра к северо-западу от административного центра региона. Как заявляет медиапортал Anti Daesh, несколько террористов были уничтожены.

Провинция Идлиб

Не утихают взаимные обстрелы на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции на юге Идлиба. Как передает Twitter-канал (HalabTodayTV), артиллерийские удары сил САР пришлись по зонам дислокации джихадистов недалеко от населенных пунктов Кафр-Саджна и Ар-Ракая. Между тем новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что перестрелки также фиксируются в районе поселений Бабулин и Тахтая. О потерях сторон в живой силе или военной технике пока ничего неизвестно. Как сообщалось ранее, САА была вынуждена прибегнуть к ответным обстрелам после провокационных ударов радикалов.

Провинция Хасака

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что в административном центре провинции уже второй день подряд продолжаются протестные акции гражданских лиц, выступающих за отмену запрета на использование мотоциклов, введенного «Демократическими силами Сирии» (SDF). Напомним, накануне в Хасаке также прошли народные демонстрации. Как известно, мотоциклы являются оптимальным средством передвижения в данном районе, однако их нередко используют для организации терактов так называемые спящие ячейки «Исламского государства», вылазки которых нередко отмечаются на занимаемых курдами территориях.

1 Организация запрещена на территории РФ.