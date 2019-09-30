Сирия, 30 сентября. Израиль подозревается в создании новой группировки боевиков в южной части САР. Курды арестовали нескольких иранцев, являвшихся членами Военного совета Дейр-эз-Зора. Неизвестный взрыв прогремел на границе сирийского Идлиба и Турции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли артиллерийские удары по расположениям террористов на юго-западе Идлиба.

Курды: арестовали нескольких иранцев, являвшихся членами Военного совета Дейр-эз-Зора; проводят учения спецназовцев и снайперов SDF**** в городе Ат-Табка.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): может быть причастна к организации взрыва, прогремевшего на границе сирийского Идлиба и Турции.

Израиль: подозревается в создании новой группировки на юге САР, в задачи которой входит ослабление влияния Ирана на Ближнем Востоке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы Сирийских демократических сил (SDF) арестовали нескольких членов так называемого Военного совета Дейр-эз-Зора в восточной половине провинции по приказу главарей курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Согласно данным Euphrates Post, все задержанные лица были иранской национальности и исповедовали шиизм. Стоит отметить, что «военные советы» на территории самопровозглашенного Сирийского Курдистана служат как бы органами местного самоуправления. Однако их состав строго регулируется радикалами YPG. Значительную часть членов данных структур составляют сами курдские бойцы. Такие «мэрии» есть также в Манбидже, Хасаке, Камышлы и ряде других городов оккупированной Северо-восточной Сирии.

Провинция Даръа

Арабские СМИ, в том числе ливанское издание Al Modon, пишут, что на юге САР создается новая незаконная вооруженная группировка под названием «Южная армия». Подчеркивается, что данные боевики поддерживаются и финансируются некоторыми ближневосточными державами, прежде всего, как предполагается, – Израилем, а их цель состоит в противодействии влиянию Ирана в регионе. Ливанская газета напомнила, что ранее в 2017 – 2018 годах Тель-Авив уже пытался создать похожее бандформирование в приграничных юго-западных провинциях Сирии Даръа и Эль-Кунейтра.

Провинция Идлиб

Прифронтовые позиции боевиков-исламистов в юго-западной части провинции Идлиб подверглись ответным обстрелам военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Так, по информации канала Halab Today, правительственные силы нанесли артиллерийские удары по расположениям террористов в окрестностях населенных пунктов Тармала, Джаббайн и Арайниба. Сведения о причиненном джихадистам уроне в настоящий момент выясняются. Стоит отметить, что дислоцирующиеся на этом направлении бандгруппы «Хайят Тахрир аш-Шам» регулярно провоцируют новые столкновения, нарушая режим прекращения огня.

Неизвестный взрыв прогремел вблизи поселения Кафр-Лусин к северу от Идлиба, передает Masar Press Agency. Данный город располагается у самой сирийско-турецкой границы и на его окраине находится пограничный переход, через который в САР зачастую следуют колонны военной техники Турции и ее патрули. Детали случившегося устанавливаются. Предполагается, что к инциденту могут быть причастны боевики «Джебхат ан-Нусры» (деятельность запрещена в РФ), имеющие наибольшее влияние в Идлибской зоне среди других местных группировок.

Провинция Ракка

В военном лагере «Демократических сил» в городе Ат-Табка, расположенном к западу от Ракки, проходят масштабные боевые учения, передает курдский источник в сети Twitter (@Servanenefrine). В тренировках в настоящий момент участвуют так называемые отряды спецназа и снайперы SDF. Местные источники между тем предполагают, что данный военный курс в рядах курдов, как и почти всегда, проводится под командованием американских военных инструкторов. Соединенные Штаты продолжают оказывать всестороннюю помощь «Демократическим силам», направляя конвои (чаще всего – с оружием) на территорию Рожавы из Иракского Курдистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.